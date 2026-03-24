Puddle ironizza anche sui commenti di Alessandro Sallusti, il quale ha menzionato Berlusconi come garante del successo: "Scomodavano i morti pur di dire che avrebbero vinto il referendum sicuramente" Alla fine il referendum sulla giustizia si è chiuso con la vittoria del no al 54 per cento, r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia 2026, Bocchino l'oracolo: “Vinceremo di almeno 10 punti percentuali, ascoltate ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci ” - VIDEO

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Grazie ai cittadini e alle cittadine che hanno difeso la Costituzione. Voglio prender un impegno: quando vinceremo le elezioni ci impegniamo a non cambiare la a costituzione ma ad attuarla. Cambia il vento, cambia l’aria in questo Paese. - facebook.com facebook

"Nonostante il listone, vinceremo. Poi, via libera alla modifica di questo sistema antidemocratico" la nota dei consiglieri azzurri x.com