Il giorno della vittoria per toghe rosse, sinistra e progressisti assortiti. Dunque il giorno della vittoria anche per Repubblica, il quotidiano dell'intellighenzia rossa. E sulle pagine di Rep, come è nell'ordine delle cose, si fa un gran parlare del referendum giustizia e dell'imporsi del No. Se ne parla anche nella pagina delle lettere, curata da Francesco Merlo. E a quest'ultimo bisogna dare atto di una discreta onestà. Alla signora Angiolina Marinella che gli chiede "caro Merlo, ha vinto il no, ma no a che cosa?", risponde così: " È stato un no al governo Meloni, ma non un sì al campo largo ". Analisi onesta in tutte e due le sue componenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum, Francesco Merlo: "Da vittoria a magnifico fallimento?"

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