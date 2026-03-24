Referendum esulta il fronte del no Battaglia Avvocati per il No | Risultato storico

Il Comitato Avvocati per il No ha annunciato la vittoria nel referendum sulla Giustizia, definendola un risultato storico. Il fronte del No ha ottenuto un risultato netto, secondo quanto riferito dai rappresentanti dell'associazione. La consultazione si è appena conclusa e i dati ufficiali indicano un'affermazione significativa per questa posizione. Nessun dettaglio sui numeri o sui processi giudiziari coinvolti è stato ancora comunicato.

Il Comitato Avvocati per il No festeggia il netto successo del fronte del No nel referendum sulla Giustizia appena concluso. A guidare le riflessioni sulla vittoria e sulle prospettive future è il segretario nazionale del Comitato, l’avvocato Salvo Battaglia, che sottolinea l’importanza civile e politica del risultato raggiunto. "Siamo orgogliosi che il No abbia prevalso nettamente in tutto il Paese. Palermo è stata la città in cui si è registrato il successo maggiore dopo Napoli. Credo che non sia mai accaduto qualcosa di simile. La sezione palermitana del Comitato Avvocati per il no è stata la più numerosa a livello nazionale. Hanno aderito al comitato anche avvocati notoriamente moderati e liberali, non certo vicini ai partiti di opposizione, i quali - a loro volta - hanno hanno dato il meglio di sè". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, la battaglia del fronte degli avvocati irpini per il Sì

Leggi anche: Referendum, il fronte del “No” esulta. Nordio: “Mi assumo la responsabilità politica”

Referendum giustizia, Fratoianni (Avs): Voto per il no. Meloni vuole controllo magistratura

Tutto quello che riguarda Referendum esulta il fronte del no...

Temi più discussi: Referendum, esulta il fronte del No: Nelle Marche ci sono ora le condizioni per un’alternativa di centro-sinistra; Referendum giustizia, in Puglia esulta il fronte del No: Segnale chiaro al Governo; Referendum giustizia, esulta l’Anm: Ha vinto la Costituzione. Oggi è un bel giorno; Referendum: Bocciata la riforma, esulta il fronte del NO.

Referendum, «ha vinto la Costituzione»: il Pd esulta e guarda alle regionali del 2028In Friuli Venezia Giulia il «no» alla modifica della Costituzione per separare le carriere dei giudici ha perso (54,46% «sì» e 45,53% «no»), ma il ... ilgazzettino.it

Referendum, Vibo dice No alla riforma: il centrosinistra festeggia, delusione tra le fila del SìTucci (M5S): «I vibonesi hanno a cuore la Costituzione». Romeo esulta in Comune. Dal fronte del Sì: «Non possiamo che accettare il responso delle urne» ... corrieredellacalabria.it

SI DICE CHE… Referendum costituzionale: a Ginosa prevale il NO con il 54,01% Nuovo incontro pubblico giovedì 26 marzo A Ginosa ha vinto il NO. Con un dato netto: 54,01%. Un risultato che non lascia spazio a interpretazioni e che trova conferma anche a - facebook.com facebook

Il peso dell'astensionismo a destra nel referendum. Il sud è un caso. Nelle città del mezzogiorno circa circa il 10-30 per cento degli elettori di centrodestra ha votato No e quelli di centrosinistra hanno votato Sì. x.com