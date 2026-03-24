Referendum decisivo il no di giovani e Sud | sono gli ex astensionisti

Da quotidianodipuglia.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un No schiacciante soprattutto al Sud, Puglia compresa, e nelle grandi città. Il 53,7% degli italiani andati al voto domenica e ieri ha bocciato la riforma della giustizia del governo Meloni. La Costituzione non verrà cambiata, anche se il Paese è tornato a spaccarsi. Il dato positivo è il ritorno, anche se non proprio in massa, alle urne degli elettori (58,9% l'affluenza in Italia, 52,03% in Puglia, dieci punti in più rispetto alla tornata elettorale di novembre), anche dei più giovani. E probabilmente sono stati proprio coloro che si sono astenuti durante le Regionali e gli under30 a decidere le sorti del referendum. Soltanto in tre regioni il Sì ha ottenuto la maggioranza e sono tutte del Nord a guida centrodestra: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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