Un No schiacciante soprattutto al Sud, Puglia compresa, e nelle grandi città. Il 53,7% degli italiani andati al voto domenica e ieri ha bocciato la riforma della giustizia del governo Meloni. La Costituzione non verrà cambiata, anche se il Paese è tornato a spaccarsi. Il dato positivo è il ritorno, anche se non proprio in massa, alle urne degli elettori (58,9% l'affluenza in Italia, 52,03% in Puglia, dieci punti in più rispetto alla tornata elettorale di novembre), anche dei più giovani. E probabilmente sono stati proprio coloro che si sono astenuti durante le Regionali e gli under30 a decidere le sorti del referendum. Soltanto in tre regioni il Sì ha ottenuto la maggioranza e sono tutte del Nord a guida centrodestra: Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Referendum, decisivo il no di giovani e Sud: sono gli ex astensionisti

Articoli correlati

Referendum, Sadegholvaad: “Partecipazione oltre le attese, buon segnale. Decisivo il voto dei giovani”Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta l’esito del referendum sulla giustizia: "Affluenza alta e vittoria del No anche grazie ai giovani"...

Referendum, il sud e i giovani trainano il NoAdesso Sì Quasi due milioni di voti di scarto e un’affluenza inattesa che sfiora il 60%.

Referendum Giustizia, il monito di Enrico Mentana: Basta spargere veleno, limitiamoci agli argomenti

Tutti gli aggiornamenti su Referendum decisivo il no di giovani e...

Temi più discussi: Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; Al referendum sulla giustizia vince il No, con un'affluenza quasi al 60% e il ruolo decisivo delle grandi città; Referendum, Landini a Brescia: Il tuo voto può essere decisivo; Referendum, Donzelli: Caso Delmastro? Non è stato decisivo.

Referendum, decisivo il no di giovani e Sud: sono gli ex astensionistiUn No schiacciante soprattutto al Sud, Puglia compresa, e nelle grandi città. Il 53,7% degli italiani andati al voto domenica e ieri ha bocciato la riforma della giustizia del ... quotidianodipuglia.it

Referendum, trionfa il No con il 53,7 per cento. Decisiva la spinta di grandi città, donne e giovaniA urne chiuse il risultato si palesa rapidamente, già nel corso del pomeriggio: il No prevale con il 53,7 per cento dei voti nel referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, ... ilmessaggero.it

Referendum giustizia, Decaro: “Ha vinto la partecipazione dei cittadini” All’indomani della vittoria del “No” al referendum sulla riforma della giustizia, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha commentato l’esito del voto con un messaggio affid facebook

Di ritorno dalla manifestazione, una breve considerazione. Il risultato del referendum parla chiaro: la vittoria del NO rappresenta una sconfitta pesante per Giorgia Meloni e per tutta la sua maggioranza. Altro che invincibili: oggi si dimostra che questo governo x.com