Referendum costituzionale l' Irpinia respinge la riforma Meloni | record di No solo sei comuni favorevoli

Nel Sannio il 60,84% sceglie il No: San Nicola Baronia raggiunge il massimo della resistenza, Quindici guida il fronte del Sì L'Irpinia dice No alla riforma costituzionale. Con il 60,84% dei voti contrari — 105.673 schede su 175.201 elettori — la provincia di Avellino si allinea al risultato nazionale e regionale, respingendo le modifiche volute dal governo Meloni. Il record della resistenza. Il No più netto arriva da San Nicola Baronia, dove i contrari alla riforma hanno raggiunto il 78,59%, il dato più alto dell'intera provincia. Seguono Villamaina con il 74,94%, Candida con il 72,58% e Pratola Serra con il 72,15%. Nel capoluogo, Avellino città, il No si è fermato al 63,30%, con 16. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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REFERENDUM COSTITUZIONALE GIUSTIZIA: LE RAGIONI DEL NO | 07/03/2026

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum costituzionale

Temi più discussi: Referendum Giustizia, Italia supera il 59%: Avellino sorprende, Campania frena; L’Irpinia va al voto per il referendum confermativo sulla giustizia domenica e lunedì (senza quorum); Referendum: affluenza al 14% alle ore 12. In Campania e Irpinia dato più basso; Referendum sulla giustizia, vince il No: la riforma Meloni è bocciata.

Referendum, il voto di Gubitosa: Quando c’è in gioco la Costituzione, la partecipazione cresceA recarsi alle urne in Irpinia è stato anche Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle e deputato, che ha espresso il proprio voto sulla riforma della giustizia nel suo comune ... irpinianews.it

Referendum: affluenza al 14% alle ore 12. In Campania e Irpinia dato più bassoUrne aperte in tutta Italia per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. I primi dati ufficiali, relativi alle ore 12:00, delineano un quadro di partecipazione moderata ... irpinianews.it

Il No stravince in Puglia al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Con lo spoglio completato in tutte le oltre quattromila sezioni elettorali della regione, il fronte del No si è imposto con il 57,05% dei voti, lasciando al Sì poco meno del 43. L’articol facebook

Vince il No al Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Terminato lo spoglio in 61.531 sezioni su 6.533 (con due sezioni che devono essere riconteggiate) e mentre mancano circa 200 sezioni estero, in base ai dati disponibili sul sito Eligendo x.com