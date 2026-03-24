Referendum costituzionale l' Irpinia respinge la riforma Meloni | record di No solo sei comuni favorevoli

Da avellinotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Sannio il 60,84% sceglie il No: San Nicola Baronia raggiunge il massimo della resistenza, Quindici guida il fronte del Sì L'Irpinia dice No alla riforma costituzionale. Con il 60,84% dei voti contrari — 105.673 schede su 175.201 elettori — la provincia di Avellino si allinea al risultato nazionale e regionale, respingendo le modifiche volute dal governo Meloni. Il record della resistenza. Il No più netto arriva da San Nicola Baronia, dove i contrari alla riforma hanno raggiunto il 78,59%, il dato più alto dell'intera provincia. Seguono Villamaina con il 74,94%, Candida con il 72,58% e Pratola Serra con il 72,15%. Nel capoluogo, Avellino città, il No si è fermato al 63,30%, con 16. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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