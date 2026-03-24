Referendum Costituzionale il Trionfo del NO Spiniello M5S | Una giornata storica per la democrazia italiana

Da avellinotoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Grazie a tutti gli avellinesi che hanno difeso la Costituzione. Spesso ho sentito dire, anche girando in questi giorni per le varie iniziative, da parte di persone ormai rassegnate e deluse dalla politica, che andare a votare non serve più a niente. Invece, un numero così alto di partecipazione ha dimostrato che andare a votare serve sempre. Serve a non delegare ad altri le decisioni sulla nostra vita, è un diritto che altri hanno conquistato per donarcelo e che noi dobbiamo difendere. Ma è anche un dovere, perché spetta a ogni cittadino dare sostanza alla democrazia e farla funzionare bene. Recarsi alle urne per questo referendum è stato fondamentale più che mai per decidere il destino della nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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