Referendum Costituzionale il Trionfo del NO Spiniello M5S | Una giornata storica per la democrazia italiana

"Grazie a tutti gli avellinesi che hanno difeso la Costituzione. Spesso ho sentito dire, anche girando in questi giorni per le varie iniziative, da parte di persone ormai rassegnate e deluse dalla politica, che andare a votare non serve più a niente. Invece, un numero così alto di partecipazione ha dimostrato che andare a votare serve sempre. Serve a non delegare ad altri le decisioni sulla nostra vita, è un diritto che altri hanno conquistato per donarcelo e che noi dobbiamo difendere. Ma è anche un dovere, perché spetta a ogni cittadino dare sostanza alla democrazia e farla funzionare bene. Recarsi alle urne per questo referendum è stato fondamentale più che mai per decidere il destino della nostra Costituzione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Petitti (Pd): "Bella giornata per la democrazia". Croatti (M5s): "I cittadini hanno capito"

8 Marzo, Spiniello (M5S): «Non è una festa, è una battaglia ancora aperta»La rappresentante pentastellata di Avellino denuncia le disuguaglianze di genere in Italia e rilancia: «Stanze di allattamento nei luoghi pubblici...

Approfondimenti e contenuti su Referendum Costituzionale

Temi più discussi: Referendum giustizia, trionfo del no: i commenti dei politici bergamaschi; Referendum Giustizia: Sì o No?; Blog | Il No al referendum di domenica sarà anche al governo e al trionfo della legge della giungla; Speciale Referendum: il trionfo del NO, il SI’ al 46,3%. Tutti i risultati a Reggio e in Italia. VIDEO.

Toscana, i risultati del referendum: trionfa il No al 58%. Cerca il tuo comuneL’atteso voto sulla riforma costituzionale: ha prevalso il No. Ecco i risultati definitivi in Toscana e Umbria ... lanazione.it

Referendum, con la vittoria del No si mantiene lo status quo Costituzionale: ecco cosa accade oraCon un'affluenza record il No ha trionfato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, respingendo la riforma che modificava sette articoli della Costituzione italiana (87, 102, 104, 105, 1 ... msn.com

Il No stravince in Puglia al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Con lo spoglio completato in tutte le oltre quattromila sezioni elettorali della regione, il fronte del No si è imposto con il 57,05% dei voti, lasciando al Sì poco meno del 43. L’articol facebook

Vince il No al Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Terminato lo spoglio in 61.531 sezioni su 6.533 (con due sezioni che devono essere riconteggiate) e mentre mancano circa 200 sezioni estero, in base ai dati disponibili sul sito Eligendo x.com