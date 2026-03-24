Nel Sannio, il risultato del referendum costituzionale vede prevalere il No, con una vittoria netta. I rappresentanti di Noi di Centro hanno espresso soddisfazione per l’esito, evidenziando le implicazioni politiche che ne derivano in vista delle prossime elezioni. Il comunicato ufficiale sottolinea l’importanza di questo risultato per il partito, senza ulteriori analisi o interpretazioni.

La vittoria del No al referendum costituzionale è un risultato pienamente soddisfacente per Noi di Centro. Il nostro segretario nazionale Clemente Mastella aveva previsto che la riforma, che non toccava i punti più calzanti per i cittadini cioè i tempi dei processi e la certezza della pena, non avrebbe fatto presa sui cittadini che avrebbero preferito tutelare l’impianto costituzionale. “Ha avuto ancora ragione”, lo scrive in una nota la segretaria provinciale di NdC Marcella Sorrentino. “Nel Sannio il No ha vinto nettamente. In un territorio dove, unico nella regione, non ci sono parlamentari, mentre il centrodestra ne schiera due che si sono ambedue spesi per il Sì con appuntamenti pubblici ed esponendosi direttamente, è un risultato importante e di rilevanza politica, di cui le forze che si ispirano al campo largo devono tener conto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Referendum costituzionale, il No trionfa nel Sannio: soddisfazione di Noi di Centro

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