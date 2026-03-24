Referendum costituzionale 2016 il VIDEO di quando Renzi si dimise | Volevo eliminare le troppe poltrone | salta la mia

Da ilgiornaleditalia.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia che si è tenuto il 22 e il 23 marzo ha suscitato, com'era prevedibile, reazioni contrastanti nel mondo politico, dal " Ce l'abbiamo fatta! Viva la Costituzione!" del leader del M5s Giuseppe Conte al velato suggerimento di dimissioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

referendum costituzionale 2016 il video di quando renzi si dimise volevo eliminare le troppe poltrone salta la mia
© Ilgiornaleditalia.it - Referendum costituzionale 2016, il VIDEO di quando Renzi si dimise: "Volevo eliminare le troppe poltrone: salta la mia"

Articoli correlati

Referendum, Renzi: “Nel 2016 si votò contro di me. Libertà agli elettori”Secondo Renzi, la differenza principale rispetto al referendum costituzionale del 2016 è proprio nel modo in cui la consultazione viene percepita...

Referendum costituzionale sulla giustizia, quando si vota. Le informazioni per gli elettori residenti all’esteroDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si terrà un Referendum Costituzionale in materia di giustizia.

PER CHI LO AVESSE DIMENTICATO Referendum- Renzi: se perdo mi ritirodalla politica

Video PER CHI LO AVESSE DIMENTICATO Referendum- Renzi: se perdo mi ritirodalla politica

Una selezione di notizie su Referendum costituzionale

Temi più discussi: La 'legge del 6': così gli italiani bocciano un referendum costituzionale ogni 10 anni; Referendum costituzionali, i precedenti: dal Titolo V al taglio dei parlamentari; Il confronto tra la percentuale di votanti del referendum 2026 con i precedenti quattro: ecco come andò con il quesito di Renzi e gli altri tre; Come si vota al referendum sulla giustizia.

referendum costituzionale 2016 ilReferendum costituzionale, ecco tutti i risultati nei 73 Comuni del ReatinoRIETI - Un’affluenza alta, ma inferiore a quella dell’ultimo referendum costituzionale del 2016. Come esito, nella provincia reatina, ha prevalso il sì con ... ilmessaggero.it

referendum costituzionale 2016 ilReferendum costituzionali, i precedenti: dal Titolo V al taglio dei parlamentariNel 2001, 2006, 2016 e 2020 ci sono stati i quattro precedenti di referendum costituzionali confermativi nella storia della Repubblica. unionesarda.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.