L'esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia che si è tenuto il 22 e il 23 marzo ha suscitato, com'era prevedibile, reazioni contrastanti nel mondo politico, dal " Ce l'abbiamo fatta! Viva la Costituzione!" del leader del M5s Giuseppe Conte al velato suggerimento di dimissioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum costituzionale 2016, il VIDEO di quando Renzi si dimise: "Volevo eliminare le troppe poltrone: salta la mia"

Articoli correlati

Referendum, Renzi: “Nel 2016 si votò contro di me. Libertà agli elettori”Secondo Renzi, la differenza principale rispetto al referendum costituzionale del 2016 è proprio nel modo in cui la consultazione viene percepita...

Referendum costituzionale sulla giustizia, quando si vota. Le informazioni per gli elettori residenti all’esteroDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si terrà un Referendum Costituzionale in materia di giustizia.

PER CHI LO AVESSE DIMENTICATO Referendum- Renzi: se perdo mi ritirodalla politica

Una selezione di notizie su Referendum costituzionale

Temi più discussi: La 'legge del 6': così gli italiani bocciano un referendum costituzionale ogni 10 anni; Referendum costituzionali, i precedenti: dal Titolo V al taglio dei parlamentari; Il confronto tra la percentuale di votanti del referendum 2026 con i precedenti quattro: ecco come andò con il quesito di Renzi e gli altri tre; Come si vota al referendum sulla giustizia.

Referendum costituzionale, ecco tutti i risultati nei 73 Comuni del ReatinoRIETI - Un’affluenza alta, ma inferiore a quella dell’ultimo referendum costituzionale del 2016. Come esito, nella provincia reatina, ha prevalso il sì con ... ilmessaggero.it

Referendum costituzionali, i precedenti: dal Titolo V al taglio dei parlamentariNel 2001, 2006, 2016 e 2020 ci sono stati i quattro precedenti di referendum costituzionali confermativi nella storia della Repubblica. unionesarda.it

Al referendum costituzionale sulla giustizia ha vinto il No con oltre il 53% delle preferenze e un’affluenza definitiva al 58,93%. Dalle motivazioni che hanno guidato il voto alle questioni da affrontare fino a cosa dovrebbe fare la premier Giorgia Meloni: ecco cos x.com

Il No stravince in Puglia al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Con lo spoglio completato in tutte le oltre quattromila sezioni elettorali della regione, il fronte del No si è imposto con il 57,05% dei voti, lasciando al Sì poco meno del 43. L’articol - facebook.com facebook