Referendum come l’ha presa Giorgia Meloni

«È un Paese difficile da cambiare», ma «si va avanti secondo il programma». E «vanno stretti i bulloni della macchina fino alle elezioni». Stavolta i virgolettati che i retroscena dei giornali attribuiscono a Giorgia Meloni non dipingono una premier furiosa, ma rassegnata. E determinata ad andare avanti senza dimissioni. Potrebbe salire al Colle o farsi votare una nuova fiducia. Ma il giorno dopo la vittoria del no al referendum sulla giustizia non è quello della resa dei conti. Non ancora. Anche se dentro Fratelli d’Italia c’è chi punta il dito sul Triangolo delle Bermuda Carlo Nordio – Giusi Bartolozzi – Andrea Delmastro. Ma in attesa del voto nel 2027 c’è paura per una guerra di logoramento che potrebbe andare avanti fino alla fine della legislatura. 🔗 Leggi su Open.online

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