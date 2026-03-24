AGI - Quando la vittoria del NO al referendum sulla riforma della giustizia è ormai una certezza Giorgia Meloni appare in un video sui social per garantire agli italiani che "andrà avanti" nell'azione di governo con " responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia". Certo, riconosce la presidente del Consiglio, "resta chiaramente il rammarico" per "l'occasione persa per modernizzare il Paese". "La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale ", sottolinea nel filmato, con sfondo su una siepe. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum: centrodestra deluso ma "il governo va avanti"

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Se non fosse stata comunicata ieri (nel mezzo dei commenti post-referendum) sarebbe stata la notizia del giorno, o della settimana. E avreste letto i soliti piagnistei inutili su “la libertà di stampa messa in discussione”, sulla “svendita allo straniero”, ecc. Io invec facebook

Di ritorno dalla manifestazione, una breve considerazione. Il risultato del referendum parla chiaro: la vittoria del NO rappresenta una sconfitta pesante per Giorgia Meloni e per tutta la sua maggioranza. Altro che invincibili: oggi si dimostra che questo governo x.com