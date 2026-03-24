Referendum | centrodestra deluso ma il governo va avanti

Da agi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Quando la vittoria del NO al referendum sulla riforma della giustizia è ormai una certezza  Giorgia Meloni  appare in un video sui social per garantire agli italiani che "andrà avanti" nell'azione di  governo  con " responsabilità,  determinazione  e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia". Certo, riconosce la presidente del Consiglio, "resta chiaramente il rammarico" per "l'occasione persa per modernizzare il Paese". "La  sovranità  appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una  riforma della giustizia  che era scritta nel nostro  programma elettorale ", sottolinea nel filmato, con sfondo su una siepe. 🔗 Leggi su Agi.it

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