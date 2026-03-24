Scrutinate 5.824 sezioni su 5.824: affluenza al 50,38%, con 1.453.050 voti al NO e 774.742 al SI nei dati aggiornati. Il dato dello scrutinio del Referendum in Campania restituisce un risultato netto: il NO prevale con il 65,22% dei voti validi, mentre il SI si ferma al 34,78%, in uno scrutinio che risulta completato in tutte le 5.824 sezioni su 5.824. Il totale degli elettori registrati è pari a 4.450.547, mentre i votanti risultano 2.241.992, dato che porta l’affluenza complessiva al 50,38%. Un’affluenza che colloca la partecipazione elettorale poco oltre la metà del corpo elettorale disponibile, segnando una partecipazione significativa ma non elevata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum Campania, NO al 65,22%: oltre 678 mila voti di vantaggio

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