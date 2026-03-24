Referendum boccia la riforma della giustizia Musolino | Voto che impone responsabilità

Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario nazionale di Magistratura democratica commenta l’esito del voto e offre una lettura politica e istituzionale del risultato “Questo risultato ci consegna una grande responsabilità, perché c’è stato un movimento democratico importante come non si vedeva da anni”. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Terremoto nel mar Tirreno meridionale e Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Reggio Calabria . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Articoli correlati

Calabria al voto sulla Giustizia: Ammendolia e Musolino a confronto su separazione carriere e riforma costituzionale.Un acceso dibattito sulla riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati si è tenuto il 10 febbraio 2026 presso...

Referendum sulla giustizia, la guida al voto: tutto quello che c’è da sapere, dai punti della riforma ai risultatiDopo mesi di scontri, di attacchi alla magistratura, di richiami del Quirinale per moderare i toni, alla fine il referendum sulla giustizia è...

Referendum sulla giustizia: tra diritto e responsabilità - Re Start 16/02/2026

Contenuti utili per approfondire Referendum boccia

Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, l’Italia boccia la riforma. E Meloni incassa l’esito: Rispetto il voto, andiamo avanti; Referendum, Bologna boccia la riforma Nordio: dati e reazioni della politica; Il popolo boccia la riforma della giustizia: vince il No al referendum del 22–23 marzo 2026; Il popolo italiano boccia la riforma e dice No al Governo Meloni.

Solo Lodi boccia la riforma: quei 44 voti che frenano il plebiscito in una provincia schierata per il SìIn città il No passa per pochi voti. Eccezioni anche nella progressista Brembio e a Tavazzano con Villavesco. Percentuali bulgare a Maccastorna: oltre l’83 per cento ha dato la sua approvazione. ilgiorno.it

Referendum, tutta la Puglia boccia la riforma, oltre il 57% per il noGli elettori pugliesi hanno bocciato la riforma costituzionale della giustizia con un netto 'no' che ha superato il 57% dei voti, staccando di oltre 14 punti percentuali gli elettori per il 'sì' che s ... ansa.it

***Referendum Giustizia: Il Paese boccia la Riforma Nordio. Vince il No col 54% Affluenza record al 59% e mobilitazione giovanile travolgono il progetto del governo Meloni. L'opposizione esulta: "Aria di cambiamento". La Premier: "Rispettiamo il voto, ma an facebook

#Referendum, #Boccia: ora #Meloni ritiri riforma sul premierato x.com