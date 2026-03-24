Dopo lo scrutinio delle schede all’estero relative al referendum costituzionale sulla giustizia, il risultato indica una vittoria del Sì con il 56,34% dei voti, mentre il No si ferma al 43,66%. I dati riguardano le sezioni di voto situate in vari paesi e rappresentano una parte significativa del totale degli elettori coinvolti nel referendum.

Dopo lo scrutinio del referendum costituzionale sulla giustizia di ieri, emerge con chiarezza un dato politico di grande rilievo: gli italiani all’estero hanno votato in modo significativamente diverso rispetto al territorio nazionale, confermando ancora una volta una frattura culturale e politica tra le due Italie. Nella circoscrizione Estero, il risultato è netto: Sì: 56,34%, No: 43,66%. Un dato che ribalta, almeno parzialmente, il quadro all’interno del nostro paese, dove invece il risultato complessivo vede prevalere il No con il 53,23% contro il 46,77% del Sì. Ma analizziamo dove ha vinto il SÌ nel mondo. L’analisi geografica evidenzia differenze marcate tra le varie aree. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Referendum – All’estero ha vinto il Sì: 56,34% contro 43,66%

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