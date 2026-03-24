Referendum a Roma vince il no Il voto municipio per municipio

Da romatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un solo municipio il "si" ha prevalso. Nella maggior parte dei quartieri il "no" ha superato il 60% dei voti Dal centro alle periferie. La risposta dei romani al referendum sulla giustizia è stata chiara. In tutti i municipi tranne uno ha vinto il “no”. Anche nel sesto, l’unico a trazione centrodestra e che ha ospitato un comizio del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il “sì” non è riuscito a prevalere. Nel centro storico, al Pinciano, Triste e Salario i risultati del voto sono stati netti. Nel I municipio il “no” si è imposto con il 60,07% dei voti mentre nel II, quello dove si è registrata l’affluenza più alta della Capitale, i “no” sono stati il 57,73%. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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