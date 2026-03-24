Il Partito Democratico di Qualiano: ‘Un risultato netto che conferma l’impegno civico e il dialogo con i cittadini”. Il Partito Democratico di Qualiano accoglie con soddisfazione l’esito del referendum, che nella nostra città ha visto prevalere il “No” con il 68,91% dei voti, pari a 5.745 preferenze. Si tratta di un risultato netto, che evidenzia una scelta chiara da parte dei cittadini e conferma la rilevanza del tema affrontato nel dibattito pubblico locale. Il Partito Democratico di Qualiano rivendica con convinzione il proprio impegno in questa campagna referendaria: siamo stati tra i pochi sul territorio a sostenere con coerenza le ragioni del “No”, insieme al Movimento 5 Stelle, promuovendo momenti di confronto e informazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Referendum a Qualiano: il ‘No’ vince con il 68,91%, soddisfazione del Partito Democratico

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