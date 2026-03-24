"Le giovani e i giovani hanno dato una risposta straordinaria e decisiva, dimostrando non solo di voler partecipare ma di sapere incidere concretamente sulle scelte democratiche della comunità" A Perugia, lo spoglio per il referendum, ha premiato il "No" nettamente sopra la media regionale e anche sopra il risultato nazionale. I dati sono chiari: 55,31% per il NO (mentre in Umbria la percentuale è stata del 51,68%). Altro elemento elettorale il dato sull'affluenza: il 67 per cento nel capoluogo contro il 65% dato medio regionale. Tanti elementi che fanno esultare il Pd di Perugia anche in chiave di consenso locale e in prospettiva tra un anno e qualche mese per il ritorno alle urne per il Governo del Paese. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Referendum a Perugia, il segretario Moretti (Pd): 'Risultati sopra la media: parte da qui l'alternativa politica'

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