"> Napoli e il Referendum Costituzionale: La Voce del Popolo. Napoli si è recentemente affermata come la capitale del “No” nel referendum costituzionale, con un sorprendente 77% di preferenze per il rifiuto della riforma proposta. Questo risultato ha catapultato il capoluogo campano al primo posto tra le grandi città italiane, evidenziando una netta e chiara volontà popolare. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha interpretato questo esito come un segnale di maturità civica e di sostegno al suo operato amministrativo. Nell’affrontare i risultati, il Sindaco ha sottolineato l’importanza della partecipazione civile e il maggior afflusso elettorale, che ha raggiunto il 49,51%. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Referendum a Napoli: Manfredi vince e conferma il suo ruolo di Sindaco, niente primarie.

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