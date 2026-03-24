Sarah Ferguson sarebbe pronta a “vuotare il sacco” sul caso Epstein dopo essere fuggita da Londra e avrebbe fatto infuriare Re Carlo III con il progetto di un libro capace di mettere in imbarazzo la Royal Family. Sarah Ferguson: la verità su Epstein in un libro. Secondo quanto svelato da In Touch Weekly, Sarah Ferguson, all’estero dopo l’inizio dello scandalo Epstein e l’arresto dell’ex marito Andrea (ormai ex principe) avrebbe in programma di scrivere un libro. Per lei si tratterebbe non solo di una forma di redenzione, dopo la diffusione della mail in cui definiva il finanziare pedofilo come “un amico fraterno”, ma anche di un modo di recuperare denaro ora che la Famiglia Reale sembra averla abbandonata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Re Carlo è furibondo”, Sarah Ferguson pronta a svelare tutto su Epstein in un libro.

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