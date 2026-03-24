Raw 23.032026 Nuove occasioni

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal TD Garden di Boston, Massachusetts. Lo show inizia con Brock Lesnar e Paul Heyman che raggiungono il ring. Dopo aver introdotto al pubblico Lesnar, Heyman dice che il suo assistito si sta irritando dato che la scorsa settimana ha dovuto affrontare ben venti uomini incappucciati prima che Seth Rollins lo distraesse e permettesse a Oba Femi di metterlo al tappeto. La sua strike a WrestleMania è stata sempre un successo, quasi ininterrotta, e nessuno ha mai messo in discussione lo strapotere di Lesnar. Femi verrà rimesso al suo posto a WrestleMania con un F5 dopo l’altra. Oba Femi lo interrompe e raggiunge il ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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