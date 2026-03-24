Nella mattina di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù. Sul terreno sono state impiegate decine di pattuglie e un elicottero, mentre i cittadini hanno segnalato un’ampia presenza di forze di polizia. L’intervento è durato diverse ore e ha coinvolto numerosi agenti impegnati nel controllo e nella verifica nell’area.

Un’intera mattinata sotto controllo nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù, dove numerosi cittadini hanno segnalato un imponente dispiegamento di forze dell’ordine impegnate in un’operazione contro lo spaccio. Decine di pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cantù, coordinate dal maggiore Christian Tapparo, hanno presidiato le aree più sensibili, affiancate dai militari dei Cacciatori, reparti specializzati negli interventi in contesti boschivi e impervi. Un vero e proprio rastrellamento, mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio nei boschi, da tempo sotto osservazione. A rendere ancora più evidente l’operazione è stato anche il sorvolo dell’elicottero, decollato da Lomazzo, che ha monitorato dall’alto l’intera zona per diverse ore, supportando le attività a terra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Rastrellamento nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù: carabinieri, elicottero e decine di pattuglie contro lo spaccio

Articoli correlati

Raffica di blitz contro lo spaccio nei boschi. Quattro arresti e decine di dosi sequestrateQuattro arresti, oltre 350 grammi di varie droghe (tra cui una novantina di dosi di cocaina e altre di eroina e hashish) e 3mila euro sequestrati,...

Contenuti utili per approfondire Rastrellamento nei boschi tra Turate...

Argomenti discussi: Rastrellamento nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù: carabinieri, elicottero e decine di pattuglie contro lo spaccio; Lavoro nero in cantiere a Olgiate Comasco: attività sospesa, maxi sanzioni da oltre 48mila euro.