Jay?Z si è imbattuto nel lavoro dell’artista di Chicago Rashid Johnson circa dieci anni fa, quando, racconta lo stesso Johnson, il magnate dell’hip?hop stava costruendo la propria collezione d’arte personale. I dipinti, le installazioni e le fotografie dell’artista, spesso dedicate alla vita intellettuale della comunità nera, catturarono subito la sua attenzione. L’ammirazione, però, era reciproca. «La musica, il lirismo e la raffinatezza di Jay sono molto in linea con molti pensatori neri interessanti e storicamente importanti», osserva Rashid Johnson, che colloca il rapper in una tradizione che va da Harold Cruse a W.E.B. Du Bois fino a Michael Eric Dyson. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Rashid Johnson, l'artista che ha scattato la foto della cover di Jay-Z per GQ, si è ispirato al movimento Harlem Renaissance

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