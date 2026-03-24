Rally delle Luminarie 2026 | quando il motore incontra l’arte della luce

Questa mattina, presso la sede dell’Automobile Club Lecce, è stato firmato il protocollo d’intesa che dà il via al 1° Rally delle Luminarie 2026. L’evento, che si svolgerà nel prossimo anno, unirà competizioni automobilistiche e installazioni luminose, coinvolgendo diverse aree della città e attirando appassionati e visitatori da fuori regione.

Questa mattina, nel cuore dell’Automobile Club Lecce, è stato siglato il protocollo d’intesa che dà ufficialmente il via al 1° Rally delle Luminarie. Un evento inedito che il 27 e 28 giugno trasformerà le strade del basso Salento in un palcoscenico di pura adrenalina e bellezza.Qui l'articolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Rally delle Luminarie 2026: quando il motore incontra l’arte della luce Articoli correlati Motori e luci, nasce il “Rally delle Luminarie”, la nuova sfida del SalentoLECCE – Il Salento si prepara a brillare di una luce nuova, quella dei fari che sfrecciano tra milioni di lampadine colorate. Mostra di Gabriella Pampana 'Quando la luce incontra il colore' al Fortilizio della CittadellaÈ stata inaugurata venerdì 6 febbraio, presso il Fortilizio della Cittadella, la mostra personale di Gabriella Pampana dal titolo 'Quando la luce...