Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Raisport) Pogacar come la Brignone, ma tutto avviene in poche ore. Oltre 1,2 milioni di italiani con l’11.1% di share hanno seguito la Milano-Sanremo sabato pomeriggio su Rai 2 assistendo al trionfo del campione sloveno che, nonostante la caduta a Imperia, s’è rialzato, ha rimontato, ha staccato l’acerrimo rivale Van der Poel beffando poi in volata il britannico Pidcock. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46916683 In molti su social hanno paragonato l’impresa a quanto successo alla nostra Federica Brignone. La capacità di resilienza in queste forme di agonismo individualistico ne sottolinea l’eroismo agonistico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Raisport, non solo Pogacar: un sabato da urlo

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