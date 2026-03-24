ABBONATI A DAYITALIANEWS Attacco attribuito agli Stati Uniti. Un’operazione militare condotta nell’ovest dell’Iraq, attribuita alle forze statunitensi, ha provocato la morte di 15 combattenti appartenenti alle Hashed al-Shaabi, conosciute anche come Forze di mobilitazione popolare. Il ruolo delle Hashed al-Shaabi. Il gruppo colpito è stato in prima linea nella lotta contro l’Isis negli anni passati e oggi risulta formalmente integrato nelle forze armate irachene, operando sotto il controllo del governo di Baghdad. Implicazioni e contesto. L’episodio si inserisce in un contesto di forte tensione nella regione, dove le operazioni militari e la presenza di attori internazionali continuano a influenzare la sicurezza e gli equilibri geopolitici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Raid Usa contro miliziani filo-Teheran in Iraq, 15 morti

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