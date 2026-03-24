Rai Marcello Ciannamea alla Direzione Distribuzione

La Rai ha annunciato la nomina di Marcello Ciannamea come nuovo direttore della Direzione Distribuzione. Sostituisce Maurizio Imbriale, che aveva assunto il ruolo circa un anno fa. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’azienda.

La Rai ha nominato Marcello Ciannamea nuovo direttore della Direzione Distribuzione. Va a prendere il posto di Maurizio Imbriale, che aveva ricevuto tale nomina un anno fa. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a Roma in Via Severo, presieduto dal consigliere Antonio Marano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, ha dato dunque parere favorevole alla proposta di nomina di Marcello Ciannamea, già direttore dei Contenuti Digitali e Transmediali, alla Direzione Distribuzione. L’incarico prenderà ufficialmente il via il 1° luglio 2026, quando Maurizio Imbriale, attuale direttore della Direzione Distribuzione, lascerà il suo ruolo per raggiunti limiti di età. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai, Marcello Ciannamea alla Direzione Distribuzione Articoli correlati Rai Sport, Montingelli: “Non comprendo le accuse alla Direzione”Il giornalista e membro del Cdr di Rai Sport Saverio Montingelli contro la decisione del Comitato di Redazione della testata Il Cdr di Rai Sport ha... Telecronaca fatale: Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport dopo le gaffe olimpiche alla fine GiochiPaolo Petrecca ha ufficialmente rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi. Approfondimenti e contenuti su Marcello Ciannamea Temi più discussi: Ciannamea diventa direttore della Direzione Distribuzione Rai; Rai: le decisioni del Cda; Rai nomina Marcello Ciannamea Direttore della Direzione Distribuzione; Fiorello chiama Amadeus in diretta e svela: Un vertice Rai gli ha detto ritorna presto, lo licenzieranno. Marcello Ciannamea è il nuovo direttore distribuzione RaiIl Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi in Roma in Via Severo, presieduto dal consigliere facente funzioni di Presidente Antonio Marano, alla presenza dell’Amministratore delegato Gi ... msn.com Rai, ai palinsesti arriva Ciannamea. Al prossimo cda i mal di pancia di Forza ItaliaNella riunione del 19 dovrebbe essere ufficializzata la nomina dell’attuale direttore Contenuti digitali alla direzione dei Palinsesti, dove il dirigente considerato gradito alla Lega collaborerà gomi ... editorialedomani.it Ho passato Amadeus a un vertice Rai e si sono salutati con tanto affetto, gli ha detto: "ritorna presto" Amadeus: "Marcello Ciannamea che saluto" Ora che hai detto sta cosa lo licenzieranno domani "È stato il Direttore nel nostro ultimo Sanremo" Non si può dim x.com Marcello Ciannamea è il nuovo direttore Distribuzione Rai https://www.primaonline.it/2026/03/19/468857/marcello-ciannamea-e-il-nuovo-direttore-distribuzione-rai/ - facebook.com facebook