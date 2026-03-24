Martedì 24 marzo alle 21.25 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Farwest, condotta da Salvo Sottile. La trasmissione propone un servizio esclusivo che mostra un video di un fight club situato a Roma. Inoltre, viene trasmesso un approfondimento sull'islamizzazione di alcune scuole, dove le classi con studenti di origine straniera arrivano a essere composte interamente da iscritti.

Martedì 24 marzo, alle 21.25 su Rai 3, torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un'inchiesta sull'islamizzazione delle scuole con classi di studenti di origine straniera che arrivano a rappresentare il 100% degli iscritti. Assenze collettive e istituti svuotati durante il Ramadan riaccendono il dibattito su integrazione e identità. FarWest si sposta a Roma con il video in esclusiva degli episodi di violenza che si consumavano in quello che è stato definito dai media "il garage dell'orrore". L'indagine sul Fight Club della Capitale offre uno spaccato sulla criminalità giovanile legata allo spaccio di droga nel quadrante nord ovest della città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - RAI: A FARWEST IL VIDEO ESCLUSIVO DEL FIGHT CLUB DI ROMA

Articoli correlati

Leggi anche: RAI: A FARWEST IL VIDEO ESCLUSIVO DEL FIGHT CLUB DI ROMA.

Roma, l'allarme minorenni: dai sequestri al Fight club a scuola. Così girare armati è diventata la normalitàSe in un gruppo e non ti porti il coltello, anche uno svizzero, rischi di restare fuori.

Tutti gli aggiornamenti su RAI A FARWEST IL VIDEO ESCLUSIVO DEL...

Discussioni sull' argomento A FarWest il video esclusivo del Fight Club di Roma; A Farwest intervista esclusiva ad Andrea Sempio.

A Farwest il video esclusivo del 'Fight Club' di Roma: le anticipazioni del programma di Rai 3Nuovo appuntamento con Farwest, in onda questa sera - martedì 24 marzo - dalle 21.20 su Rai 3. Prosegue l'indagine sul Fight Club di Roma, con uno spaccato sulla criminalità giovanile legata allo spac ... corrieredellumbria.it

A FarWest il video esclusivo del Fight Club di RomaStasera su Rai 3 a FarWest il video esclusivo del Fight Club di Roma. Tra le altre inchieste: l'islamizzazione delle scuole e le sette criptocristiane. corrierenazionale.it

Ci vediamo stasera su Rai 3, ospite a FarWest. Se potete - facebook.com facebook

Stasera ore 21.30 #FarWest ospite di @salvosottile x.com