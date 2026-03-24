Trovati a campeggiare fumando e bevendo alcolici, su un bus fermo al deposito. L’altra mattina, intorno alle cinque, durante l’accensione di un bus a Crevalcore, il capo deposito ha trovato all’interno del mezzo un gruppo di 14-15enni dentro al bus. "Nonostante la gravità della situazione – segnala un cittadino sul gruppo social della cittadina –, i ragazzi hanno mostrato un totale menefreghismo, come se fosse normale introdursi in un mezzo aziendale. All’interno si sentiva una forte puzza di fumo e di alcol. Questo non è il primo episodio: in passato sono stati trovati preservativi usati, sporcizia e tracce di fumo. La situazione è diventata inaccettabile e compromette la sicurezza dei mezzi e del personale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ragazzini accampati nell’autobus. Trovati all’alba dentro il deposito

Articoli correlati

Autobus senza gasolio, mezzi di Trotta rientrano nel deposito e corse saltateTempo di lettura: < 1 minutoDisservizio questa mattina per alcuni autobus delle linee urbane di Trotta per il trasporto pubblico locale del capoluogo.

Trenta bancali di cagliata 'rubati' e trovati nel deposito: assolto imprenditore casearioAssoluzione piena per Antonino Ponticorvo, 43 anni di Alvignano, noto imprenditore operante nel settore lattiero-caseario e nella produzione del...