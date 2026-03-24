Radici in Comune presenta un esposto per salvare le querce di via Pizzoferrato e via Arapietra

L'associazione “Radici in Comune” ha depositato un esposto presso la procura di Pescara riguardante la procedura di possibile abbattimento di alcune querce situate tra via Pizzoferrato e via Arapietra. La segnalazione fa riferimento a questioni legate alla tutela degli alberi e alla legittimità delle procedure in atto. La vicenda riguarda la gestione delle aree verdi nel centro cittadino.

L'associazione ambientalista ha annunciato di aver presentato un esposto alla procura di Pescara sulla vicenda del possibile abbattimento da parte del Comune di alcune querce “Passato il turno elettorale, il Comune di Pescara proseguirà l’abbattimento di 4 querce secolari tra via Pizzoferrato e via Arapietra nonostante le perizie lacunose e il periodo di nidificazione degli uccelli. Abbiamo depositato esposto alla procura di Pescara, carabinieri forestali Abruzzo e autorità competenti, chiedendo: la sospensione immediata degli abbattimenti per violazione direttiva uccelli (stagione riproduttiva marzo-ottobre); la verifica strumentale della stabilità con pulling test, assente nelle relazioni del tecnico; l’acquisizione delle perizie 2023 e 03. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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