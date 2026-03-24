Qui un distacco da record Sì conseguenze politiche

Da un avvocato a un altro, da un sindaco a un ex sindaco di Ancona, in carica per due mandati fino al 2023. Valeria Mancinelli, ferma sostenitrice delle ragioni del ‘No’ anche attraverso un video postato nei giorni scorsi sulle sue pagine social, commenta il risultato, ovviamente con toni diversi rispetto al collega sindaco e avvocato Daniele Silvetti: "È un risultato pieno e mi riempie, ci riempie di soddisfazione – afferma la consigliera regionale del Partito Democratico – Si è vinto con quasi otto punti percentuali di distacco che per la città di Ancona sono stati circa ventidue. Hanno giocato diverse componenti: intanto una riforma che anche dal punto di vista tecnico, e lo dico da avvocato, generava parecchie perplessità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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