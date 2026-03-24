V ent’anni fa Vivienne Westwood, regina del punk, raccontava così al magazine Interview la sua visione di una moda volutamente asimmetrica e “storta”, creata con il partner Andreas Kronthaler per alterare la tradizione sartoriale britannica. La “regina del punk” continua a combattere: all’asta per beneficenza la collezione di Vivienne Westwood X «Riesco a far lavorare il tessuto insieme al corpo in un certo modo, mentre Andreas lavora in un altro. Una delle cose migliori che ha fatto è stata inserire nella nostra sartoria quella che chiamiamo alcoholic jacket o, a volte, drunken tailor dress. Mi disse: “ Voglio che sembri davvero fatta da un sarto ubriaco ”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Qui, alcuni spunti li offrono gli outfit di stagione di celebri maison, messi in scena dalla top model Waleska Gorczevski

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