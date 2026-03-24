Nel novembre del 1683, un bambino di 11 anni radunò i propri compagni di giochi nei dintorni di Mosca e fondò un esercito. Non era un esercito vero, almeno non ancora, ma sarebbe diventato il seme della guardia imperiale russa. Quel bambino si chiamava Pietro Alekseevi? Romanov, destinato a passare alla storia come Pietro il Grande, e il nome del suo corpo militare era Potešnye vojska: letteralmente, “forze da divertimento”. Per capire perché uno zarevi? vivesse lontano da Mosca a costruire un esercito giocattolo, bisogna tornare all’anno precedente. Nel 1682, la morte dello zar Fëdor III aveva scatenato una crisi di successione violenta. Il clan dei Miloslavskij diffuse la voce che i Naryškin, la famiglia della madre di Pietro, avessero assassinato l’altro pretendente al trono, Ivan. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Questo re ha imparato a fare la guerra da bambino (con un esercito giocattolo)

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