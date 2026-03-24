Napoli, Roma, Milano e le altre. Il No vince in tutte le grandi città italiane Diciamolo subito: non si è mai andati a votare sulla giustizia. Mai. Nemmeno per un momento. Pensare il contrario richiede una gran dose di ottimismo nel festoso esercizio della democrazia e nella “vasta affluenza”. Magari tutta questa passione per la separazione delle carriere, le correnti, il Csm. roba da quattro gatti radicali, fino all’altro ieri. Macché. Si andava a votare sulla sacralità antifascista della Costituzione e quindi qui non abbiamo mai avuto dubbi sulla vittoria del No – ho le prove, gli screenshot, le chat di gruppo. Ci si chiedeva solo “di quanto”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quelli del No hanno mobilitato un esercito di salvatori della Costituzione: la lotta era impari

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