"Sono felice che tu sia felice di avere una magistratura di questo genere". Alessandro Sallusti, ospite di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4 per commentare il voto sul referendum giustizia, fulmina il vicedirettore del Fatto quotidiano Maddalena Oliva, seduta di fronte a lui. "Di avere questo errori giudiziari, di avere questi ritardi, di avere queste ingiustizie ", incalza Sallusti che in campagna elettorale referendaria è stato uno dei frontman del fronte del Sì. "Io sono contenta che gli italiani abbiano dato un segnale alla politica", si difende la Oliva ripetendo questa frase più volte, mentre Sallusti continua il suo sfogo. "Il presidente Mattarella, non io, ha parlato di un sistema eticamente imbarazzante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quarta repubblica, Maddalena Oliva del Fatto zittita da Sallusti: "Di cosa sei felice"

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