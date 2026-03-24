Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata sulla Borsa Elettrica Italiana e costituisce la base per la formazione dei prezzi nel mercato libero. Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una certa volatilità, con valori che, nel periodo tra 24 Marzo 2025 e 24 Marzo 2026, si sono mossi tra un minimo di circa €0,0477kWh (47,7 €MWh) e un massimo di circa €0,1685kWh (168,5 €MWh). Alla data odierna, 24 Marzo 2026, il PUN si attesta a €0,1399kWh (139,88 €MWh). Questi valori rappresentano il prezzo base dell’energia, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA per ottenere il costo finale in bolletta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

Una selezione di notizie su costa oggi

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Quanto costa oggi la liquidità sul conto o sul libretto di risparmio?Confronto tra costi e mancati guadagni su un capitale infruttifero in un’epoca in cui il costa della vita risale e gli yield sul reddito fisso pure ... msn.com

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Oggi. Strano. Dove c'era maggior sconto carburante è esaurito.. Dove costa di più invece.. Speriamo di non essere solo noi a fare questi controlli... facebook