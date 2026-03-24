Quanti soldi guadagna Anna Trocker? Il primo assegno tra le grandi | tutte le cifre in Coppa del Mondo

Durante le Finali di Coppa del Mondo a Lillehammer, un'atleta si è distinta nel settore dello slalom, ottenendo il nono posto. In questa occasione, si sono diffuse informazioni sul suo compenso, anche se i dettagli precisi non sono stati ufficialmente comunicati. La competizione ha attirato l'attenzione anche sui riconoscimenti economici assegnati ai partecipanti di alto livello.

Anna Trocker ha illuminato la scena in occasione dello slalom andato in scena nell’ambito delle Finali di Coppa del Mondo, conquistando un superlativo nono posto nel comprensorio di Lillehammer. La 17enne altoatesina si era meritata una wild-card per gli atti conclusivi del massimo circuito internazionale itinerante in virtù dello status di Campionessa del Mondo juniores, acquisito ormai due settimane fa grazie al dominio inscenato sulle nevi di Narvik, e ha dimostrato tutta la sua caratura tecnica al piano superiore. L’azzurra aveva già esordito in Coppa del Mondo in questa stagione, ma nelle precedenti cinque apparizioni non si era mai qualificata alla seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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