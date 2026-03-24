Quando torna l’atletica? Ci sono subito due Mondiali all’orizzonte | date e calendario

Dopo la conclusione dei Mondiali Indoor 2026 a Torun, in Polonia, si attende il ritorno delle competizioni di atletica all’aperto. Questa fase segna la fine della stagione indoor e l’inizio delle gare su strada e in pista esterna, con i prossimi grandi appuntamenti già in programma. La fine della rassegna indoor rappresenta un passaggio importante nel calendario annuale degli atleti.

I Mondiali Indoor 2026 si sono conclusi a Torun (Polonia) e solitamente la chiusura della rassegna iridata al coperto rappresenta un punto di svolta della stagione della grande atletica, perché chiude il sipario con le gare in sala e ci proietta verso i grandi appuntamenti all’aperto. Solitamente gli appassionati devono fare i conti con un digiuno di gare a inizio primavera, ma quest’anno ci sarà modo di divertirsi con un paio di eventi assolutamente da non perdere nelle prossime settimane. All’orizzonte ci sono infatti due Mondiali: domenica 12 aprile sarà Brasilia a ospitare la kermesse a squadre di marcia, mentre nel weekend del 2-3 maggio si disputeranno le World Relays (i cosiddetti Mondiali di staffette) in quel di Gaborone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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