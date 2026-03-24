Quando ’passionisti’ e istituzioni collaborano

A Pian delle Fornaci (per ora) cala il sipario. Alle spalle due appuntamenti che hanno visto una grande partecipazione di pubblico e anche di cavalli. Certo, tutti sanno bene che la battaglia in pista non ha il sapore della provincia, della sua polvere e delle parate, magari anche scorrette. Ma il lavoro avviato nel 2025, e quest’anno portato avanti con ancora maggiore determinazione da Sigerico, sta dando risultati. Soprattutto quello di riavvicinare i senesi e gli appassionati a questo impianto alle porte della città. La presidente Concettina Graziadio è stata sempre presente, dall’inizio alla fine di ogni appuntamento. Come a dire: ’Io ci credo in questo progetto, aiutatemi a portarlo avanti con la vostra presenza’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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