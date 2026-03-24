Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Lillehammer 2026 | orari n di pettorale tv

Alex Vinatzer sarà uno dei due rappresentanti italiani nello slalom di Lillehammer, gara inserita nella Coppa del Mondo di sci alpino 2026. La competizione si terrà con orari e numeri di pettorale ancora da definire, e sarà trasmessa in diretta televisiva. L’atleta indosserà il pettorale assegnato per questa prova, che si svolgerà sulla pista norvegese.

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con due atleti. L’altoatesino cercherà di ben figurare nell’ultima gara stagionale del massimo circuito internazionale itinerante, in modo da conservare un sorriso durante la preparazione per la prossima annata agonistica. L’azzurro scatterà con il pettorale numero 16, mentre Tommaso Sala ha avuto in sorte il numero 18. L’appuntamento sulle nevi norvegesi è per mercoledì 25 marzo: prima manche alle ore 10.30 e seconda alle ore 13.30. Il programma prevede che gli atleti con pettorale tra 1 e 15 partano 30” dopo l’arrivo dell’atleta precedente, tra il 16 e il 26 gli intervalli scenderanno a 20” dopo l’arrivo dello sciatore precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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