Quando lo sci alpino oggi in tv | orari gigante maschile e slalom femminile Lillehammer startlist streaming

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un martedì ad alta tensione quello che attende gli appassionati del grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino lancia lo sprint conclusivo delle Finali di Lillehammer. La pista di Hafjell ospita, in rapida sequenza, il gigante maschile, le due manche scatteranno alle 09:30 e alle 12:30, e lo slalom femminile, run in programma alle 10:30 e alle 13:30. Tra i pali larghi del gigante è il momento dell’atteso verdetto finale. Marco Odermatt riuscirà a calare il poker e a conquistare il quarto trofeo di una stagione strepitosa in cui è mancato solo l’oro olimpico o il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen firmerà il sorpasso in volata... 🔗 Leggi su Oasport.it

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