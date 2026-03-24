Quando Gino Paoli diceva | Testi rapper italiani legati a cantautori – Il video

Il 22 maggio 2018, un video pubblicato dall’agenzia Vista mostra un’intervista in Liguria in cui si discute del rapporto tra testi rap italiani e cantautori. Durante l’intervento, si cita Jovanotti, che ha più volte parlato delle proprie fonti di ispirazione, suggerendo che i testi dei rapper possono condividere caratteristiche con quelli dei cantautori.

(Agenzia Vista) Liguria, 22 maggio 2018 "Dal punto di vista dei testi i rapper possono essere legati tranquillamente ai cantautori, Jovanotti ha detto già diverse volte qual è la sua ispirazione. Dal punto di vista della musica è molto più difficile perché la musica dei rapper è solo ritmica, melodia poca". Così Gino Paoli commenta a Genova, a margine di un incontro pubblico, la grande quantità di rapper nella città 'culla' dei cantautori. "Nei movimenti e negli atteggiamenti però copiano gli americani, ma senza sapere il perché di certe cose" Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Morto Gino Paoli, ci lascia a 91 anni uno dei più grandi cantautori italianiUno dei volti simbolo del cantautorato italiano, in special modo della scuola genovese come De André e Luigi Tenco, si è spento a tre mesi di...

Addio a Gino Paoli, uno dei più grandi cantautori della musica italianaLa morte di Gino Paoli, annunciata oggi dalla famiglia, chiude una delle vicende artistiche più rilevanti della canzone italiana del secondo...

Una selezione di notizie su Quando Gino Paoli

Temi più discussi: La Deejay Ten riparte da Torino il 29 marzo; Naturale e innaturale, torna a Genova La Storia in piazza; Teatro: 'Le ragazze son tornate', lo show che smonta il cliché della terza età; Assolombarda celebra la capacità delle imprese di creare valore.

Quando Gino Paoli diceva: Testi rapper italiani legati a cantautoriDal punto di vista dei testi i rapper possono essere legati tranquillamente ai cantautori, Jovanotti ha detto già diverse volte qual è la sua ispirazione. Dal punto di vista della musica è molto più ... ilgiornale.it

Quando Gino Paoli diceva: 'Nasco tutte le mattine e muoio tutte le sere'Che vita è stata la mia? Ho fatto sempre quello che ho voluto. Ho avuto un gran culo. Lo diceva all'ANSA Gino Paoli scomparso oggi a 91 anni, in occasione dei festeggiamenti per il suo ottantesimo c ... ansa.it

“La mia vita è cambiata incontrando Gino Paoli”. Quando Ornella Vanoni, ricevendo la laura ad honorem alla Statale di Milano, raccontò il primo incontro con il cantautore genovese morto oggi a 91 anni. - facebook.com facebook