Quando Gino Paoli cantava A Milano non crescono fiori

Nel 1964, Gino Paoli interpretava il brano “A Milano non crescono i fiori”, un tempo in cui la città non aveva ancora il Bosco verticale e al suo posto c’erano campi e prati. In quegli anni, Milano era ancora molto diversa dall’attuale, con un paesaggio prevalentemente rurale, prima della crescente urbanizzazione e delle trasformazioni che hanno caratterizzato il suo sviluppo.

Il cantautore è morto nella giornata di martedì 24 marzo. Aveva 91 anni Era il 1964. Il Bosco verticale non esisteva c’erano prati (dove ora c’è una città). Eppure Gino Paoli cantava “A Milano non crescono i fiori”. E la metropoli lombarda ha avuto un certo peso nella vita di Gino Paoli, morto a 91 anni nella giornata di martedì 24 marzo. Paoli ha avuto un forte legame con la metropoli lombarda. È stata la città dove, negli anni Sessanta, ha consolidato la sua carriera artistica grazie alla casa discografica Ricordi, che in quegli anni pubblicò il suo album d’esordio nel ’64 e “Le cose dell’Amore”. Nel 1961, dall'incontro con Ornella Vanoni con cui intreccia una relazione, nascono alcuni dei suoi più grandi successi, come “Senza fine” e “Anche se”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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