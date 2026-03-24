Energia a prezzi accessibili. È ripetuto più volte nelle conclusioni del Consiglio europeo del 19 marzo. Dalla pagina 11 alla pagina 13. Il resto si risolve negli inviti alla Commissione a presentare un pacchetto di proposte. Senza ritardi. Per famiglie e imprese il ritardo è già adesso. Sono necessarie risposte mirate e coordinate, si legge nei fitti paragrafi del comunicato finale. Una contraddizione in termini per un’Europa così varia e intrisa d’interessi. Diversi. Da Paese a Paese. Che mal si concilia con discussioni rapide e incidenti. Se pensate che in questi consigli stanno discutendo da mesi del via libera al prestito di 90 miliardi all’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Quali vie d’uscita al peggiore shock energetico di sempre? L’opinione di Guandalini

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