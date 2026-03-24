Può vincere lo scudetto la prossima stagione

Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: Cesc Fàbregas no solo llegó a Como para un retiro tranquilo después de vivir una carrera futbolística de ensueño que hubiera firmado cualquier niño apasionado por el fútbol. Había un proyecto que construir, un banquillo que ocupar una vez colgadas las botas y un presupuesto que saber manejar. Se podía fichar porque la propiedad tenía potencial para poder hacerlo, pero había que ponerle cabeza. Y nada mejor que la cabeza de un mito que tenía muy claro los pasos a seguir. –> –> –> Ascenso a Serie A y, a partir de ahí, a soñar. Ser estable y permanecer en la élite en la primera temporada y, en la segunda, volar. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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