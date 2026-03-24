Pubblicato il bando per il Bonus Animali 2026 | le domande entro il 30 aprile

È stato pubblicato il bando per il Bonus Animali d'affezione 2026 dal Comune di Pisa. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile. La misura è stata approvata con una delibera di Giunta, ma il testo completo della delibera non è stato ancora reso pubblico. Il bando riguarda le richieste di contributo destinate ai proprietari di animali d'affezione.

Il Comune mette a disposizione 20mila euro per i proprietari di cani e gatti. Attenzione alle novità 2026: cambiano le modalità di erogazione e le spese ammissibili È stato pubblicato il bando per il Bonus Animali d'affezione 2026 del Comune di Pisa. La misura, approvata con delibera di Giunta n. 43 del 10 marzo 2026, prevede un contributo economico una tantum a favore dei residenti con un ISEE ordinario o corrente fino a 15mila euro, a sostegno delle spese per la cura di cani e gatti. Il fondo stanziato ammonta a 20mila euro. Le domande si possono presentare entro il 30 aprile 2026, entro le ore 23:59, esclusivamente online sul sito del Comune. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Pubblicato il bando per il Bonus Animali 2026: le domande entro il 30 aprile Articoli correlati Bonus animali 2026, pubblicato il bando a Pisa: contributi fino a 300 euroPisa, 24 marzo 2026 – Pubblicato il bando del Comune di Pisa per il Bonus animali d’affezione 2026. Contenuti e approfondimenti su Bonus Animali Temi più discussi: Sociale, Bonus animali 2026: pubblicato il bando; Pubblicato il bando per il Bonus Animali 2026: le domande entro il 30 aprile; Pubblicato il bando per il Bonus animali 2026: contributi fino a 300 euro; Bonus animali 2026, pubblicato il bando a Pisa: contributi fino a 300 euro. Bonus animali 2026, pubblicato il bando a Pisa: contributi fino a 300 euroDomande entro il 30 aprile. Stanziati 20mila euro per sostenere le spese di cura di cani e gatti ... msn.com Pubblicato il bando per il Bonus Animali 2026: le domande entro il 30 aprileÈ stato pubblicato il bando per il Bonus Animali d'affezione 2026 del Comune di Pisa. La misura, approvata con delibera di Giunta n. 43 del 10 marzo 2026, prevede un contributo economico una tantum a ... pisatoday.it PISA/ SOCIALE: APPROVATO IN GIUNTA IL BONUS ANIMALI 2026 Approvato in Giunta il Bonus Animali d’affezione 2026 del Comune di Pisa. La misura, sulla quale sono stati messi a disposizione 20mila euro, prevede l’erogazione di un contributo una tant - facebook.com facebook