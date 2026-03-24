Protesta sulla gru per un presunto mancato pagamento | salvo

Da padovaoggi.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una protesta si è svolta su una gru, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito, il gesto sarebbe legato a un presunto mancato pagamento, ma polizia locale e carabinieri stanno ancora indagando per chiarire i dettagli. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa al momento.

Dietro il plateale gesto che ha creato non poca apprensione ci sarebbe un mancato pagamento, ma la polizia locale e i carabinieri intervenuti dopo l'allarme vogliono approfondire la vicenda. Nella mattinata odierna 24 marzo un operaio di 24 anni originario dell'Egitto e domiciliato a Padova è salito su una gru nel cantiere edile in corso all'ex intendenza di Finanza di via San Biagio in pieno centro dove è in corso una riqualificazione in complesso residenziale di lusso. La presenza dell'uomo sulla gru non è passata inosservata e si è anche temuto che potesse capitare qualcosa di grave. In via San Biagio subito dopo l'allarme sono arrivati i carabinieri della stazione di Cadoneghe, gli agenti della polizia locale e i sanitari del Suem 118. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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