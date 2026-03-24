Pronto chi è? Attenti a cosa dite Quali rischi e come difendersi
Molto spesso capita di ricevere telefonate da numeri sconosciuti che tormentano le persone con chiamate frequenti. In alcuni casi queste telefonate nascondono delle truffe per estorcere dati personali, adesioni a contratti, fino a chiedere addirittura direttamente dei soldi. Spesso parlano di bollette e chi chiama è in possesso di molte informazioni sulla persona importunata. Frequentemente sono dipendenti di aziende di telemarketing che hanno liste di numeri da chiamare. L’obiettivo della maggior parte di loro è chiudere il contratto e prendere un bonus. Agiscono tramite pressione psicologica su chi risponde alla telefonata e l’interlocutore insiste con toni amichevoli o allarmanti e ripetitivi, quasi confidenziali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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