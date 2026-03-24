D ieci anni dopo il successo del film d’animazione, Vaiana torna a solcare i mari nel trailer di Oceania. La Disney ha diffuso le immagini del remake live action, portando sullo schermo la versione in carne e ossa della giovane navigatrice di Motunui. Il video svela la ricostruzione realistica dei paesaggi polinesiani, dalla barriera corallina alle foreste dell’isola, introducendo il pubblico a una trasposizione che cerca di mantenere intatta l’atmosfera della pellicola originale. I film Disney migliori, tra classici e nuovi da vedere e rivedere. guarda le foto Il cast del live action di Oceania: Catherine Laga’aia e Dwayne Johnson. La scelta della protagonista è ricaduta su Catherine Laga’aia, giovanissima attrice australiana che debutta nel ruolo di Vaiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Pronti a rispondere di nuovo alla chiamata dell'Oceano?

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