Pronostico Lehecka-Fritz | è già tempo di rivincita

Nel corso della propria storia, questi due tennisti, si sono affrontati cinque volte. E tranne nell’ultima occasione, in Coppa Davis, a vincere è stato sempre l’americano Fritz, settimo al Mondo. L’occasione, a Miami, di prendersi la rivincita, è decisamente da sfruttare. Nonostante Lehecka sia riuscito a vincere entrambe le partite di questo Master senza nemmeno cedere un set, è evidente che il numero 22 del Mondo, non pare possa essere pronto ad uno spettacolo così importante. Spinto dal proprio pubblico, l’americano vede la possibilità da vicino di arrivare in fondo a questo torneo. Perché il tabellone non lo vede dalla parte di Sinner. Fritz, in poche parole, si potrebbe trovare in semifinale senza sudare nemmeno più di tanto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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