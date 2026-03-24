Un inedito per questi due atleti: mai prima d’ora si sono affrontati in un torneo. E c’è decisamente un favorito. Lo dicono le qualità, lo dicono i risultati e anche i bookmaker, in generale, hanno indirizzato decisamente questo match. Sicuramente ha avuto maggiori difficoltà l’americano ad arrivare a questi ottavi di fila dell’Atp di Miami: le due partite giocate contro Mannarino e Collignon hanno visto entrambe le vittorie arrivare per due set a uno. Un po’ di stanchezza, insomma, potrebbe anche influire in generale in quello che è l’esito del match. Ma non tanto per farci cambiare opinione per il risultato finale. L’argentino Etcheverry,... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Etcheverry-Paul: la stanchezza non cambia il finale

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Ecco il tabellone di Indian Wells. Questo il possibile percorso del nostro Jannik: 1° turno: BYE 2° turno : DUCKWORTH: Qualificato 3° turno: ETCHEVERRY/Shapovalov/Tsitsipas Ottavi di finale: KHACHANOV/Paul/Fonseca Quarti di finale: SHELTON/Mensik/Ti facebook