La zampata a sei minuti dalla fine di Simone Fumagalli (foto) ribalta le sorti della parte nobilissima della classifica del girone B di Promozione ora comandata dalla Manara, inseguita a due lunghezze da Lesmo e Olginatese che nello scontro diretto di domenica se le danno di santa ragione fino alla fine, i brianzoli di Simone Fossati sfiorano a ripetizione il gol del vantaggio e quando tutto sembra indirizzato verso lo 0-0, la decide il centrocampista classe 2004. Il suo gol apparecchia un finale di stagione strepitoso che riporta in corsa il Lesmo. Lontano il Meda che contro la Bellagina la vince al minuto 88 (2-1) grazie a Lanzarotti, mentre prosegue la “teoria“ di pareggi del Base che fa 0-0 nella tana dell’Ars Rovagnate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE. Lesmo la spunta sull’Olginatese e riapre il campionato

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